Этот новый чип будет иметь конфигурацию 3+5 ядер и TDP 28 Вт.

AMD разрабатывает новое поколение чипов APU Ryzen Z2 Extreme для будущих игровых портативных устройств. Ожидается, что эти чипы с высокой производительностью и энергоэффективностью станут преемниками модели Z1 Extreme, выпущенной для портативных компьютеров, таких как ASUS ROG Ally. Отличительные особенности Z2 Extreme включат конфигурацию 3+5 ядер, TDP 28 Вт и архитектуру Zen 5.

Появление чипа Z2 Extreme было подтверждено в декларации NBD, которая указывает на его кодовое название Z2X28W и идентификатор "100-000001684". Слухи о низком энергопотреблении Z2 Extreme оказались верными, поскольку TDP составит 28 Вт. AMD уже заявила, что планирует выпустить APU Ryzen Z2 Extreme в начале 2025 года. Новая линейка чипов Z2 Extreme предназначена для замены дорогих моделей Strix Point и будет использоваться в игровых портативных устройствах.

Некоторые производители уже запланировали использование новых чипов. MSI планирует использовать Lunar Lake для модели Claw 8, а ZOTAC выбрала чип на базе Zen 4 для своего Gaming ZONE. С появлением APU Ryzen Z2 Extreme игровые портативные устройства, такие как ROG Ally и Lenovo Legion Go, получат замену.



