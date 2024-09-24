Компания OnePlus изменяет свою стратегию в области программного обеспечения и старается интегрироваться более глубоко с ColorOS от OPPO.

Компания OnePlus, известная своими инновационными продуктами в сфере мобильных устройств, меняет свою стратегию в области программного обеспечения. Недавно компания сосредоточилась на интеграции с ColorOS от OPPO и приданию своей операционной системе OxygenOS большего количества пользовательских функций, отходя от стандартного дизайна Android и приближаясь к принципам iOS от Apple. Это отразится в новом обновлении OxygenOS, которое будет базироваться на Android 15.

Одним из значительных изменений, которые приносит OnePlus в своем обновлении OxygenOS 15, является объединение элементов iOS и HyperOS от Xiaomi в Центре управления. Меню быстрых настроек получит обновленный дизайн с новыми функциями, такими как медиаплеер, ползунок яркости и панель громкости. Кроме того, будут представлены новые возможности для настройки и твиков экрана блокировки, а также изменения в работе ползунка громкости.

Другими изменениями, вдохновленными iOS, являются разделение разделов уведомлений и основных элементов управления, что отражает подход Apple, а также создание динамического острова для функции уведомлений в верхней части экрана, сделав его более интерактивным и пользовательским. В обновлении также ожидается изменение названий функций в приложении камеры, которые скорее всего будут называться "Живое фото".

Пока неизвестно, будут ли внесены другие изменения и обновления, которые не будут отражать iOS. Ожидается, что бета-версия OxygenOS 15, базирующаяся на Android 15, будет представлена в ближайшем будущем, и тогда станут доступны дополнительные подробности о новых функциях и изменениях.