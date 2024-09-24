Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
Компания OnePlus изменяет свою стратегию в области программного обеспечения и старается интегрироваться более глубоко с ColorOS от OPPO.

Компания OnePlus, известная своими инновационными продуктами в сфере мобильных устройств, меняет свою стратегию в области программного обеспечения. Недавно компания сосредоточилась на интеграции с ColorOS от OPPO и приданию своей операционной системе OxygenOS большего количества пользовательских функций, отходя от стандартного дизайна Android и приближаясь к принципам iOS от Apple. Это отразится в новом обновлении OxygenOS, которое будет базироваться на Android 15.

Одним из значительных изменений, которые приносит OnePlus в своем обновлении OxygenOS 15, является объединение элементов iOS и HyperOS от Xiaomi в Центре управления. Меню быстрых настроек получит обновленный дизайн с новыми функциями, такими как медиаплеер, ползунок яркости и панель громкости. Кроме того, будут представлены новые возможности для настройки и твиков экрана блокировки, а также изменения в работе ползунка громкости.

Другими изменениями, вдохновленными iOS, являются разделение разделов уведомлений и основных элементов управления, что отражает подход Apple, а также создание динамического острова для функции уведомлений в верхней части экрана, сделав его более интерактивным и пользовательским. В обновлении также ожидается изменение названий функций в приложении камеры, которые скорее всего будут называться "Живое фото".

Пока неизвестно, будут ли внесены другие изменения и обновления, которые не будут отражать iOS. Ожидается, что бета-версия OxygenOS 15, базирующаяся на Android 15, будет представлена в ближайшем будущем, и тогда станут доступны дополнительные подробности о новых функциях и изменениях.

#oneplus
+
Написать комментарий (0)
OnePlus готовит к выпуску свой новый флагман - OnePlus 13
Раскрыты характеристики камеры и зарядки OnePlus 13R
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
2
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
5
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
2
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Владельцам смартфонов и планшетов Samsung потребуется учетная запись для обновления приложений
1
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
7
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
2
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
1
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
9
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5

Популярные статьи

Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
11
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
217
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
12
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
14
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:39
А бедных бобров, конечно же, объявят агентами Путина.
В Польше начнут борьбу с бобрами из-за подкопов дамб и риска новых наводнений
Андрей Сергеевич
06:33
У вас есть монитор? Лучше! У нас есть фото монитора! Может стоило дождаться анонса и опубликовать полную информацию с детялами, а?
Intel Core Ultra 7 268V Lunar Lake показал впечатляющую одноядерную производительность
Чatо -- Боt
06:27
Оставьте несчастных зверюшек в покое! Плотины погрызли каклы-ухилянты, мстя поленьям за не радушный приём и притеснения.
В Польше начнут борьбу с бобрами из-за подкопов дамб и риска новых наводнений
Такой то
06:12
пусть жгут керосин и почаще
ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
si-cat
06:07
Прежде чем писать умные слова - неплохо бы подучить орфографию 🤣
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Илья Высоцкий
05:43
Сижу на удачно купленной б.у. 3090 уже год, менять не планирую. БП голдовый на 850 ватт Кугар.
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
Эдуард Кузнецов
05:42
Ну, утрировать не нужно, истина посредине) Про эстетику каждый сам судит. Я вот, например, готов ходить с питбоем только в фоллаут, а в жизни я привык к тому что экран должен быть квадратными, чтобы к...
Свежие рендеры демонстрируют ключевые различия между Samsung Galaxy S25 Ultra и S24 Ultra в дизайне
DANYNAFIG
05:42
Нагнул макарон :D
Telegram будет выдавать силовикам IP-адреса и номера телефонов нарушителей
Василий Миляев
05:02
Отлично!
В Воронеже введена в строй новая производственная линия по выпуску сравнительно недорогих микросхем
Gerr_Lord87
04:27
Повод перейти на сие чудо🤗 По ходу пришло время поменять платформу👍 Осталось выбрать для него материнку. Интересно, сколько он баллов наберёт в Синебенче🤔
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оказался на 26% быстрее Core i9-14900K в бенчмарке V-Ray
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем