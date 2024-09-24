Intel запланировала выпуск новой платформы настольных процессоров под названием Arrow Lake-S, которая заменит серию "Core I" и предложит новую архитектуру и функции.

Процессоры Razer Lake-S от Intel могут стать преемниками чипов Nova Lake-S и Arrow Lake-S в настольных системах. Сейчас Intel готовится представить платформу Arrow Lake-S для клиентских и основных настольных процессоров, которая заменит серию "Core I" и принесет новую архитектуру и функциональные возможности. Появились слухи о следующих поколениях процессоров, хотя процессоры Arrow Lake-S должны быть представлены в следующем месяце.

Стало известно, что обновление платформы Arrow Lake-S, о котором ходили слухи, возможно, было отменено. Это может означать, что процессоры Core Ultra 200 продолжат оставаться на рынке дольше, что положительно скажется на их оптимизации и поддержке.

Пока мало известно о процессорах Nova Lake-S и их преемниках Razer Lake-S. Ожидается, что Nova Lake-S будет входить в серию "Core Ultra 400" и будет представлять собой огромное обновление по сравнению с Arrow Lake-S, включая новые ядра CPU и GPU. Продолжением Nova Lake-S будет Razer Lake, который, судя по слухам, получит название Razer Lake-S и будет предназначен для настольных систем.

Пока неизвестно, будут ли процессоры Nova Lake-S и Razer Lake-S совместимы с существующим сокетом LGA 1851. Если это так, то это может продлить срок их службы и поддержать пользователей, которые собираются инвестировать в новые платформы. С учетом того, что процессоры Arrow Lake, Nova Lake и Razer Lake будут различаться во многих аспектах, возможно, потребуется новое поколение сокета или чипсета для поддержки новых функций.