Корпорация Intel отменила обновление настольных процессоров Arrow Lake-S и сфокусировалась на разработке следующего поколения процессоров Nova Lake.

Корпорация Intel отменила планы по обновлению настольных процессоров Arrow Lake-S и сосредоточится на разработке следующего поколения Nova Lake для десктопов. Ранее ожидалось, что Arrow Lake-S для настольных ПК будет представлен в октябре следующего месяца в рамках серии Core Ultra 200, однако появились слухи о возможном отмене этого обновления. Информация об отмене пришла от участника форума Chiphell, Panzerlied, который ранее передавал достоверные слухи о других компонентах. Согласно новым слухам, Arrow Lake-S Refresh отменено, и теперь Intel будет конкурировать с AMD на настольной платформе с оригинальной линейкой Arrow Lake-S как минимум два года.

Архитектура Arrow Lake-S Refresh была совместима со сокетом LGA 1851, и по слухам такая же совместимость ожидается и у Nova Lake. Однако многое может измениться.

Если Intel хочет сохранить конкурентоспособность, то важно сохранить совместимость процессоров Nova Lake с существующими платформами. Переход на новую платформу может лишить компанию преимуществ, так как материнская плата LGA 1851 или 800-й серии будет поддерживать только одно поколение процессоров.