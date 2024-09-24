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ddr22
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оказался на 26% быстрее Core i9-14900K в бенчмарке V-Ray
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла.

Протестированный процессор Intel Core Ultra 9 285K «Arrow Lake» для настольных систем показал впечатляющий прирост производительности по сравнению с моделью 14900K в бенчмарке V-Ray. В сравнении с Core i9-14900KS, Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла против 36 924 баллов, а в сравнении с Core i9-14900K - 44 883 против 35 558 баллов. Это означает прирост на 22% и 26% соответственно. Процессор Arrow Lake имеет 24 потока, в то время как 14900K обладает только 32 потоками.

Intel Core Ultra 9 285K имеет 24 ядра и 24 потока. Он оснащен 8 ядрами P, основанными на архитектуре ядра Lion Cove, и 16 ядрами E, основанными на архитектуре ядра Skymont. Общий объем кэш-памяти составляет 76 МБ, включая 36 МБ L3 и 40 МБ L2. Базовая частота процессора составляет 3,7 ГГц для P-ядер и 3,2 ГГц для E-ядер, а максимальная частота форсирования - 5,7 ГГц для P-ядер и 4,6 ГГц для E-ядер. Процессор имеет TDP стандарта PL1 равный 125 Вт, а в режиме MTP потребляет 250 Вт.

По сравнению с процессором Ryzen 9 9950X от AMD, Core Ultra 9 285K оказался примерно на 10% быстрее, но это связано с тем, что архитектура Zen 5 превосходит его в этом бенчмарке. Он также превзошел процессоры Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 7950X, опережая их примерно на 12%.

Представление этих процессоров запланировано на 24 октября.

#intel core ultra 9 285k
1
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Intel Core Ultra 9 285K оказался быстрее Ryzen 9 9950X на 14%
Замечен флагманский настольный процессор Intel Core Ultra 9 285K «Arrow Lake»: 24 ядра, 24 потока
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Gerr_Lord87
04:27
Повод перейти на сие чудо🤗 По ходу пришло время поменять платформу👍 Осталось выбрать для него материнку. Интересно, сколько он баллов наберёт в Синебенче🤔
Процессор Intel Core Ultra 9 285K оказался на 26% быстрее Core i9-14900K в бенчмарке V-Ray
AlexR1973
04:06
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amdГ88Й
04:01
ну да, люди амд то верят,amd которые с 2008 ати радеон владеют,и с нивидией конкурировать почти не могут только в 2011 была амд побегда где из-за обёма в 3 гб карта дольше прожила старт rx 400 где 470...
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BinaryBeacons
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amdГ88Й
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ГУБАМИ их КАЛЛком поглатят
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