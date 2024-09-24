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ddr22
Генеральный директор Google считает, что ИИ привлечет в программирование больше людей
Сундар Пичаи, генеральный директор Google Alphabet, выразил свою точку зрения о роли искусственного интеллекта (ИИ) и его взаимодействии с программистами начального уровня.

Генеральный директор Google Alphabet, Сундар Пичаи, поделился своими мыслями о замене программистов начального уровня. Он подчеркнул, что искусственный интеллект должен быть рассмотрен скорее как инструмент для совместной работы, а не как сравнительный элемент, конкурирующий с человеческим интеллектом.

Пичаи также поделился своим мнением о замене программистов начального уровня и сказал, что наиболее вероятным сценарием является помощь искусственного интеллекта существующим программистам в их работе, освобождая их от рутинных задач и позволяя им сосредоточиться на более сложных аспектах программирования. Он отметил, что искусственный интеллект уже повысил эффективность работы в Google, и что он позволит большему числу людей стать программистами, упрощая процесс программирования и делая его более доступным.

#google
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