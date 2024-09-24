В этом месяце ожидается выпуск нового игрового монитора INZONE от компании Sony с использованием OLED-дисплея.

В этом месяце Sony планирует выпустить новый игровой монитор INZONE с OLED-дисплеем. Это будет дополнение к их игровой линейке INZONE с OLED-панелью и высокими техническими характеристиками. Монитор имеет идентичный дизайн, аналогичный INZONE M9, но с добавлением OLED-дисплея. Это первый игровой монитор компании Sony после выпуска INZONE M9 в 2022 году.

Подробности о его технических характеристиках пока неизвестны, но есть фотография монитора.

Кроме INZONE M9, Sony также представила более доступный вариант INZONE M3.

Новый монитор INZONE будет представлен 25 сентября. О цене пока ничего неизвестно, но, судя по цене INZONE M9, ожидается, что она будет около $1000 или может даже превысить эту отметку, если монитор будет предлагать разрешение 4K.