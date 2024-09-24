В раннем обзоре процессора Intel Core Ultra 7 268V "Lunar Lake" выяснилось, что он превосходит конкурентов от AMD и Apple.

Недавно был проведен ранний обзор нового процессора Intel Core Ultra 7 268V "Lunar Lake", который показал впечатляющую одноядерную производительность. В сравнении с конкурентами от AMD и Apple, он превосходит их как по мощности, так и по энергоэффективности. Однако, в многопоточной производительности результаты не так впечатляют, и конкуренты AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen Z1 Extreme имеют более высокое количество ядер и потоков.

Тесты показали, что в графических задачах процессор Core Ultra 268V также проявляет себя достойно, набирая высокие баллы в тесте TimeSpy. Однако стоит отметить, что он работает при более низком потреблении, чем конкуренты, что может ограничить его игровую производительность.

Lunar Lake представляют собой хороший выбор для легких задач и низких нагрузок, но не смогут обеспечить высокую производительность для интенсивных рабочих нагрузок. Пользователям, которым требуется выполнение таких задач, как 3D-рендеринг, редактирование видео или игры без дискретного графического процессора, на данный момент лучше выбрать конкурентов от AMD.

Также стоит отметить, что Lunar Lake отлично подойдет для портативных устройств, таких как новый MSI Claw 8, благодаря своей эффективности и времени автономной работы. Однако, если пользователи хотят максимально высокую производительность, они могут рассмотреть другие варианты, такие как AMD Strix Point.