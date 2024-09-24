Компания Apple представила новую линейку iPhone 16 с увеличенными размерами и дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц.

Компания Apple представила новую линейку iPhone 16, но уже начала появляться информация о следующих моделях iPhone 17 и iPhone 17 "Air". Основным дополнением этих устройств будет дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Это позволит сократить разрыв между стандартными и профессиональными моделями, так как частота обновления является одной из премиальных функций.

В текущих моделях iPhone 16, оснащенных панелями с частотой 60 Гц, этот параметр отстаёт от аналогичных устройств на платформе Android. Однако, компания Apple традиционно не спешит с внедрением новых функций в свои стандартные модели, чтобы сохранить разницу с профессиональной линейкой. Именно поэтому ожидается, что в iPhone 17 и iPhone 17 "Air" будут доступны дисплеи с частотой обновления 120 Гц.

Технология ProMotion, которую использовала Apple ранее в профессиональных моделях, также позволяет использовать функцию Always-On для снижения частоты обновления экрана блокировки и экономии заряда батареи. В старых моделях "Pro" частота обновления экрана ограничивалась до 10 Гц, но в iPhone 17 и iPhone 17 "Air" ожидается возможность изменять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц. Это позволит минимизировать различия между стандартными и профессиональными моделями.

Представление линейки iPhone 17 ожидается в сентябре следующего года, так что у Apple есть время, чтобы представить все возможные изменения и возможно увеличить частоту обновления в профессиональных моделях до 240 Гц. Однако, пока неясно, будет ли такая функция внедрена в iPhone 17 Pro.