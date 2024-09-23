Space Marine 2 стала второй самой продаваемой игрой 2024 года в Европе, разошедшись тиражом более двух миллионов экземпляров всего за один день после презентации на мировом рынке, согласно данным GSD.

Focus Home Entertainment сообщила, что игра Warhammer 40K Space Marine 2 была продана тиражом более двух миллионов экземпляров за один день после того, как ее представили на мировом рынке. После этого успеха Кристофер Дринг из GamesIndustry подтвердил, что, согласно данным GSD, Space Marine 2 стала второй самой продаваемой игрой 2024 года в Европе. Единственной игрой, проданной больше, стала Helldivers 2.

Правда, здесь есть оговорка. Palworld и Black Myth: Wukong, пожалуй, две самые успешные игры, представленные в этом году, не учитываются в данных, поскольку GSD не отслеживает их разработчиков. Если учесть, что по состоянию на февраль Palworld разошлась тиражом в 15 миллионов экземпляров, а Black Myth: Wukong, как сообщается, менее чем за месяц преодолела отметку в 20 миллионов проданных экземпляров, легко представить, что эти игры сместят Space Marine 2 с пьедестала почета.