Следующее поколение APU AMD Strix Halo, известное как Ryzen AI Max, будет иметь до 16 ядер процессора и 40 ядер GPU.

Следующее поколение APU AMD Strix Halo, как сообщается, будет относиться к семейству Ryzen AI Max, предлагая до 16 ядер CPU и 40 ядер GPU, а также другие усовершенствования. APU AMD Ryzen AI Max «Strix Halo» выйдут в конфигурациях с 16, 12, 8 ядрами CPU и 40, 32 ядрами GPU, максимально расширяя возможности APU APU AMD Strix Halo станут революционной платформой для мобильных пользователей, которым нужна более высокая производительность как CPU, так и GPU.

AMD решила использовать брендинг «Ryzen AI Max» для своих APU Strix Halo. Ryzen AI 300 «Strix» от AMD останется стандартным предложением, в то время как Ryzen AI Max 300 будет частью линейки Strix Halo.

Если рассматривать SKU, то в семейство AMD Ryzen AI Max «Strix Halo» войдет флагманский вариант Ryzen AI Max+ 395, который будет оснащен 16 ядрами на базе архитектуры Zen 5 и 40 вычислительными блоками на базе архитектуры GPU RDNA 3.5. Этот чип будет самым быстрым в стеке и будет иметь TDP до 130 Вт, как стало известно из предыдущих утечек. Чип также будет поставляться с поддержкой четырехканальной памяти LPDDR5X. Два других чипа относятся к серии Ryzen AI Max и включают Ryzen AI Max 390 с 12 ядрами CPU и 40 ядрами GPU, а Ryzen AI Max 385 будет представлять собой начальный уровень с 8 ядрами CPU и 32 ядрами GPU. Поскольку Ryzen AI 9 HX 375 является топовой моделью в серии не-Halo, можно ожидать появления еще одной модели, такой как Ryzen AI Max 380, ориентированной на сегмент начального уровня.

Еще одна интересная особенность линейки AMD Ryzen AI Max 300 «Strix Halo» - чипы смогут выделять до 96 ГБ системной памяти под видеопамять. Платформы Strix Halo были замечены с поддержкой до 128 ГБ памяти, так что это будет отличным решением для интегрированных GPU, особенно таких больших, как варианты с 40 или 32 CU, представленные в линейке Ryzen AI Max.