iOS 18 немного снижает производительность Geekbench 6 в одноядерном и многоядерном режимах за счет введения задержки в повышении частоты процессора для улучшения работы от батареи.

Apple официально вышла с iOS 18, и, как и в каждом крупном обновлении, компания внесла в нее множество изменений. Однако одна область, которая не была затронута, - это улучшение времени автономной работы, которое происходит благодаря тому, что процессор переходит в состояние задержки повышения частоты.

Снижение производительности в Geekbench 6, скорее всего, никогда не будет наблюдаться в реальных условиях; плюсом является то, что с установкой iOS 18 пользователи получат больше времени автономной работы.

Вкратце это означает, что теперь ядра A17 Pro и A16 Bionic, которыми комплектуются iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro Max соответственно, будут выходить на максимальную рабочую скорость немного позже. Это изменение в поведении процессора было реализовано в iOS 18 для сохранения времени автономной работы, но ценой снижения результатов одноядерных и многоядерных тестов Geekbench 6.

На изображении выше видно, что с установленной iOS 17 iPhone 15 Pro Max получил одноядерный и многоядерный результат 2 999 и 7 779 баллов соответственно. С iOS 18 топовая модель Apple прошлого года набирает чуть меньше - 2 885 и 7 476 баллов.