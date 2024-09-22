По сообщению инсайдера KeplerL2, разработка PlayStation 6 включает две системы на кристалле (SoC), что может означать, что следующее поколение консоли Sony будет доступно в двух разных комплектациях

Два разных процессора PlayStation 6 находятся в разработке, что позволяет предположить, что следующее поколение системы Sony выйдет в двух разных комплектациях. На форуме NeoGAF известный инсайдер KeplerL2 сообщил, что в разработке находятся две SoC для системы следующего поколения, но он не может подтвердить, идет ли речь о домашней консоли и портативном устройстве. Одна из потенциальных новинок, добавил инсайдер, должна быть, по крайней мере, доступной по цене, что говорит о явной разнице в мощности между ними.

О PlayStation 6 пока известно очень мало. Ранее на этой неделе агентство Reuters подтвердило, что система снова будет работать на базе процессоров AMD, хотя Intel была в числе двух последних претендентов на разработку системы.

По всей видимости, переговоры сорвались, когда спор о прибыли не позволил компании договориться о цене. В ходе переговоров также возникли проблемы с обратной совместимостью, и, как сообщается, Sony и Intel долго обсуждали этот вопрос.