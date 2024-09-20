Apple выпустила iOS 18 с беспроводной системой восстановления и восстановления прошивки для iPhone 16, что позволяет пользователю восстанавливать прошивку устройства с помощью другого iPhone или iPad через беспроводную связь.

Компания Apple разработала беспроводную систему восстановления для своих устройств, начиная с Apple Watch и Apple TV, а теперь также для новых моделей iPhone 16. Новая функция встроена в операционную систему iOS 18 и позволяет пользователям восстанавливать прошивку своего iPhone без необходимости физического подключения. Для этого достаточно подключить свой iPhone к другому iPhone или iPad, который загрузит новую прошивку и передаст ее по беспроводной связи на поврежденное устройство. В настоящее время эта функция доступна только для iPhone 16, поскольку они оснащены специальным разделом восстановления, обеспечивающим независимость от основной системы iOS.

Несмотря на это нововведение, Apple пока не подтвердила, будут ли старые модели iPhone совместимы с этой функцией. Однако эта беспроводная система восстановления делает процесс устранения проблем с прошивкой более простым и удобным для пользователей, освобождая их от зависимости от внешних инструментов и ремонтных мастерских.