Новый iPhone 16 Pro Max имеет аккумулятор, который закрыт стальным корпусом, что является первым случаем, когда компания Apple применяет такой подход.

Apple официально представит iPhone 16 Pro Max и остальные модели 20 сентября, но некоторые счастливчики уже получили топовый флагман, и, судя по их любопытству, мы получили первый взгляд на аккумулятор, питающий его внутренности. Как и предполагали предыдущие утечки, батарея закрыта стальным корпусом, что стало первым случаем, когда компания применила такой подход. Для тех, кто не знает, это позволит значительно улучшить теплообмен.

Батарея iPhone 16 Pro Max имеет тот же дизайн, что и ячейка прототипа iPhone 16 Pro, утечка информации о которой произошла за несколько месяцев до официального представления На официальном сайте Majin Bu были выложены два изображения: одно из iPhone 16 Pro Max, а другое - iPhone 16 Plus. Однако батарея не-Pro модели не имеет металлического корпуса, как показано ниже, предполагая, что это дополнение может быть эксклюзивным для более дорогих моделей в этом году. Это странно видеть, потому что ранее сообщалось об утечке информации о базовом iPhone 16, батарея которого была покрыта несколькими защитными слоями, что указывало на то, что это внутреннее изменение будет доступно для всех моделей.

Самым большим преимуществом добавления металлического корпуса к аккумулятору iPhone 16 Pro Max является лучшая теплоотдача. Возможно, Apple также ввела это изменение, чтобы соответствовать нормам ЕС, которые требовали более простой замены батареи. Однако есть и недостатки такого корпуса, и первый из них - увеличение веса. Поскольку сталь тяжелее алюминия, на бумаге может показаться, что массы не прибавилось, но тяжесть может ощущаться, когда вы носите iPhone 16 Pro Max постоянно.