Nintendo и The Pokemon Company подали в суд на PocketPair, разработчиков игры Palworld, за якобы нарушение патентов.

Компания Nintendo объявила о подаче иска в Токийский окружной суд на PocketPair, разработчиков игры Palworld, из-за нарушения патентов. The Pokémon Company также присоединилась к этому иску. Palworld была выпущена в январе 2024 года, и вскоре после этого The Pokémon Company начала расследование в отношении игры, так как в ней присутствовали существа, сильно напоминающие покемонов. Несмотря на это, Palworld имеет заметный успех и положительные отзывы на платформе Steam.

Nintendo ранее столкнулась с проблемой, когда пользователи модифицировали Palworld, добавляя в нее покемонов и другие элементы из франшизы Nintendo. Однако компании удалось добиться удаления этих модов. В будущем, судебное решение может привести к исключению Palworld из списка игр или полной недоступности. Nintendo подтвердила свою решительность в защите своей интеллектуальной собственности, что подтверждается их прошлыми действиями в отношении нарушений авторских прав, включая фанатские игры и эмуляторы Pokemon.

Многие были удивлены, что Nintendo приняла решение подать в суд на PocketPair, так как заметные сходства между существами в Palworld и покемонами были очевидны. Некоторые существа в игре имеют сильное сходство с покемонами разных поколений или являются комбинацией разных видов. Этот спор обсуждался в социальных сетях на протяжении нескольких месяцев, и теперь он перешел на судебную стадию.

Официальный комментарий PocketPair по этому вопросу пока не поступил.