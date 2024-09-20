На "Дне инвестора EA" были представлены некоторые подробности о новой игре Battlefield.

На днях Electronic Arts (EA) на своем инвесторском мероприятии обратились к поклонникам игры Battlefield. На данный момент известно, что разработкой новой игры занимаются четыре студии: DICE, Criterion, Motive и Ripple Effect. Каждая из этих студий играет свою роль в создании игровой вселенной Battlefield. Впервые в истории, серии студия Ripple Effect ведет разработку главного проекта. Команда Battlefield Central Tech занимается разработкой технологий и инструментов, которые помогут разработчикам раскрыть свой потенциал.

Основные цели разработчиков Battlefield - создать игру, которая оправдает ожидания поклонников, и для этого они стараются учесть идеи и отзывы сообщества. Разработчики проводят тестирование с игроками для получения обратной связи по геймплею, производительности и другим важным аспектам игры. Они также уделяют особое внимание стабильности программного обеспечения, играя в игру почти каждый день уже больше года.

Одно из главных отличий новой игры Battlefield будет её фокусировка на ощущении тотальной войны, эпического масштаба, массовых разрушений и высокоинтенсивного экшена. Разработчики признали, что предыдущие игры франшизы не всегда оправдывали ожидания, и поэтому используют новый подход в разработке, чтобы сделать следующую игру лучше и подходящей для аудитории Battlefield. EA выразили свою поддержку команде разработчиков и называют ее "большой, сильной и сфокусированной командой в истории Battlefield".