В последнем финансовом отчете Square Enix сообщается о неутешительных прибылях, связанных с выпуском Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Rebirth.

Продажи Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Rebirth сильно отстают от предыдущих частей серии, что еще больше подчеркивает недостатки стратегии консольных эксклюзивов Square Enix. В своем последнем финансовом отчете издатель сообщает, что прибыль подсегмента HD-игр в текущем финансовом году не оправдала ожиданий, несмотря на то, что вышли Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Rebirth. Чистые продажи в сегментах MMO и Игры для смарт-устройств / ПК также оказались ниже, чем в предыдущем финансовом году.

Говоря конкретно о четвертом квартале текущего финансового года, в отчете подчеркивается, что два крупных проекта издателя - первые продажи Foamstars и уже упомянутой Final Fantasy VII Rebirth - оказались не такими сильными, как ожидалось. Кроме того, «обесценение счета производства контента» привело к операционным убыткам. Final Fantasy XVI, и Final Fantasy VII Rebirth действительно оказались хуже предыдущих частей серии, как отметил аналитик Дэниел Ахмад на сайте X.

Очень жаль, что обе игры не оправдали надежд рынка, ведь они являются очень солидными частями серии. Однако ситуация может измениться после того, как они выйдут на ПК и, возможно, на консоли Xbox. Final Fantasy XVI вышла на этой неделе на ПК и, судя по текущему списку лучших продавцов, неплохо продается в Steam.