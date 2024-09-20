JPMorgan планирует заплатить менее 17 миллиардов долларов за непогашенные остатки клиентов Apple Card.

Партнерство Goldman Sachs с Apple Card постепенно подходит к концу, а это значит, что технологическому гиганту нужно срочно искать партнера. Так получилось, что, согласно последнему отчету JPMorgan Chase будет происходить альянс с Apple для продолжения сервиса, но при этом могут быть выдвинуты определенные условия. До заключения сделки еще несколько месяцев, поскольку JPMorgan, как сообщается, хочет выплатить менее 17 миллиардов долларов за непогашенные остатки клиентов Apple Card.

Ранее сообщалось, что руководитель Goldman Sachs выразил недовольство по поводу установления деловых отношений с Apple Card, поскольку в 2022 году ее убытки достигли 1,2 миллиарда долларов. Для JPMorgan Chase эта новость, скорее всего, не чужда, и, по данным The Wall Street Journal, есть определенные условия, прежде чем финансовое учреждение примет бразды правления от Goldman Sachs.

Для начала JPMorgan Chase хочет заплатить меньше, чем $17 млрд полной номинальной стоимости непогашенных остатков по картам Apple Card. Несмотря на то, что до заключения сделки могут пройти месяцы, это один из аспектов, Apple нужно выполнить. Как сообщает AppleInsider, пользователи Apple Card имеют кредитный рейтинг «ниже приемлемого» и считаются дефолтными. JPMorgan Chase, вероятно, изучил этот вопрос и пришел к выводу, что ему нужны уступки. В конце концов, пользователи Apple Card с высоким риском будут дорого обходиться всем. Кроме того, банк хочет избавиться от требования Apple, согласно которому держатели карт должны получать выписки в начале каждого месяца.

Эта практика, как сообщается, создавала Goldman Sachs огромные проблемы с обслуживанием клиентов, не говоря уже о том, что банк подвергался повышенным проверкам со стороны регулирующих органов. Учитывая то, что Goldman Sachs пришлось терпеть в течение нескольких лет, в интересах JPMorgan Chase было бы прекратить дальнейшие переговоры.