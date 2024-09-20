Компания Apple собирается выпустить обновленную версию Mac mini с пятью портами USB-C в ближайшее время.

Apple готовится представить обновления своей линейки, в том числе новые модели MacBook Pro и Mac mini. Утечки кода в программном обеспечении Apple подтверждают появление обновленного Mac mini с пятью портами USB-C и чипом M4. Это означает, что устройство будет тоньше и компактнее предыдущих моделей. Ожидается также появление двух конфигураций Mac mini с базовым чипом M4 и более мощным чипом M4 Pro с улучшенными ядрами CPU и GPU. Количество портов USB-C увеличивается, что может привести к уменьшению количества портов USB-A.

Согласно утечке, новый Mac mini будет иметь интерфейс Thunderbolt 4 с разъемом USB-C, а также порты HDMI, Ethernet и разъем для наушников. Ожидается, что два порта USB-C будут расположены спереди устройства, а три - сзади. Вместе с обновленным Mac mini, Apple также анонсирует iPad mini 7 на предстоящем мероприятии. Однако точные даты выхода на рынок данных устройств пока неизвестны.

Это не первый раз, когда появляются утечки информации о новых продуктах Apple. Ранее аналитик Марк Гурман уже делился подробностями об обновленном Mac mini, включая количество портов и их расположение.