Компания Pathea Games объявила о разработке новой игры под названием My Time At Evershine, которая станет продолжением серии игр My Time at Portia и My Time at Sandrock.

Компания Pathea Games объявила о разработке новой игры под названием My Time At Evershine, которая станет продолжением популярных игр My Time at Portia и My Time at Sandrock. Официальная кампания на Kickstarter, посвященная новой игре, будет запущена 24 сентября. My Time At Evershine будет первой анонсированной игрой для Nintendo Switch 2, а также будет доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Бюджет разработки игры ожидается высоким, подобно предыдущей игре My Time at Sandrock, которая обошлась в 12 миллионов долларов.

My Time at Evershine обещает стать самой захватывающей и авантюрной частью серии, переосмысливая жанр симуляторов жизни. Она будет предлагать глубокие ролевые элементы для фанатов ролевых игр, а также содержать множество квестов и развитие персонажа для любителей симуляторов жизни. Игра сочетает характерные особенности первых двух игр, добавляя новый художественный стиль, улучшенную механику геймплея и романтических персонажей.

В My Time at Evershine игроки смогут пройти более 40 часов повествования, управлять городом, выступая в роли губернатора, и делегировать задания другим персонажам. Этот проект является самым амбициозным для Pathea Games и включает многопользовательский кооперативный режим с возможностью игры одному или с тремя друзьями. Игроки также смогут настраивать и создавать моды.