Емкость аккумулятора в линейке Galaxy S25 не изменилась по сравнению с серией Galaxy S24.

Согласно последней информации, емкость аккумулятора в линейке Galaxy S25 от Samsung останется неизменной по сравнению с предыдущей серией Galaxy S24. Опубликованная информация о различиях в камере между iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra вызвала недовольство потенциальных покупателей. В прошлогодних моделях Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus Samsung увеличила емкость аккумулятора, однако в Galaxy S24 Ultra батарея осталась без изменений.

Galaxy S25 Ultra будет оснащен батареей емкостью 5 000 мАч, Galaxy S25 Plus - батареей емкостью 4 900 мАч, а базовая модель - батареей емкостью 4 000 мАч. За счет тонкой конструкции аккумуляторов Samsung сможет сделать новые модели тоньше на 0,4 мм по сравнению с предыдущими моделями. Вполне вероятно, что компания решила сделать акцент на легкости моделей Galaxy S25, в том числе благодаря титановому шасси. Самая премиальная модель Galaxy S25 Ultra, по слухам, будет легче, чем iPhone 16 Pro Max.

Относительно процессора, предполагается, что все модели Galaxy S25 будут использовать Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Этот процессор, производимый по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, будет более энергоэффективным, что должно увеличить время работы устройств.