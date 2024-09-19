Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Max Payne RTX Remix Path Tracing Mod обновился до версии 0.5
Модификация Max Payne RTX Remix Path Tracing была обновлена и теперь обладает улучшенными визуальными эффектами.

Стала доступна для загрузки новая демоверсия мода Max Payne RTX Remix Path Tracing, в которой появились новые визуальные улучшения. В версии 0.5 удалены карты нормалей с головы, лица, рук и кистей главного героя, а также с поверхностей, чтобы сделать их плоскими, улучшив их внешний вид с помощью трассировки путей. Кроме того, в новой версии переработано освещение, чтобы сделать все ярче, введено экспериментальное освещение для дульных вспышек и еще несколько изменений по сравнению с предыдущей версией.

Серия Max Payne становится все ближе к своему официальному возрождению. Анонсированная два года назад Remedy Entertainment подтвердила в прошлом месяце, что ремейк, объединяющий две игры, наконец-то поступил в производство.

#max payne rtx remix path tracing mod demo
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
6
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
23
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
Cybertruck установил рекорд зарядки на новой станции в Братиславе
+
Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
AGM-158 XR - новая сверхдальнобойная ракета-невидимка от Lockheed Martin
+
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
8
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
4
На первом в мире модуле по производству инновационного топлива для реактора IV поколения завершается наладка оборудования
+
Стало известно, почему на истребителях РФ размещают покрышки — чтобы обмануть системы наведения
+
Samsung Galaxy A16 5G получит шесть лет обновлений, 6.7-дюймовый экран и до 8 ГБ ОЗУ
+
Папки GTA VI для ПК, новой PC-версии GTA V с рейтрейсингом и ПК-порта RDR обнаружены в лаунчере
2
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
Samsung планирует внести изменения в дизайн Galaxy S25 Ultra, сделав его схожим с Galaxy Note 7
1
The Sims 5 отменена - Maxis сосредоточится на The Sims 4 и добавит мультиплеер
+
В Digital Foundry объяснили, почему Sony не установила в PS 5 Pro более мощный процессор
1
По неофициальной информации, NVIDIA может готовиться к завершению производства RTX 4090 и 4090D
1
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
+

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
22
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
26
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
467
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
27
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
31
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
10
Трекер привычек в Notion - как отслеживать полезные привычки и приучить себя к тому, что нужно
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
1

Сейчас обсуждают

Колючка
10:30
Да, а ещё был случай: один чемпион по доте ляпнул что на АМД какие-то особо сочные цвета и чёткость - и все идиоты повелись.
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Колючка
10:28
Сколько за статью ща получаешь?
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
Roditch
10:27
Хорошие вентиляторы, качественный блок питания и нормальный корпус отлично переживают апгрейд платформы (мать, проц, память, видео). Если бюджет позволяет, то основу стоит брать не бюджетную.
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
nonses84
10:27
Ну короче дальше отжимать земли у Палистины! Отличные договоренности!
Nintendo подала иск против разработчиков Palworld из-за сходства с персонажами из покемонов
neveroww
10:26
Харош)
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Колючка
10:26
Горел пердак Кеннеди.
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
neveroww
10:26
На мне можно остановиться)
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
neveroww
10:25
Это уже больше проблема вендоров и систем охлаждения нежели самой линейки видеокарт.
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
neveroww
10:25
Прошу прощения, а где я написал что 4090 показала мизерный отрыв? Я наоборот написал что "4090 предлагает бескомпромиссную производительность, но её цена и прожорливость делают её не столь привлекате...
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Evgeny Chezarin
10:25
Здесь тип один кидал скрины из суперпозишн бенчмарк. У него 3770k и 3070, на максимальных настройках при 1080p минимально было около 100fps. Что касается 5600, у камня достаточно сил чтоб вытянуть 406...
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем