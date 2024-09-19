Модификация Max Payne RTX Remix Path Tracing была обновлена и теперь обладает улучшенными визуальными эффектами.

Стала доступна для загрузки новая демоверсия мода Max Payne RTX Remix Path Tracing, в которой появились новые визуальные улучшения. В версии 0.5 удалены карты нормалей с головы, лица, рук и кистей главного героя, а также с поверхностей, чтобы сделать их плоскими, улучшив их внешний вид с помощью трассировки путей. Кроме того, в новой версии переработано освещение, чтобы сделать все ярче, введено экспериментальное освещение для дульных вспышек и еще несколько изменений по сравнению с предыдущей версией.

Серия Max Payne становится все ближе к своему официальному возрождению. Анонсированная два года назад Remedy Entertainment подтвердила в прошлом месяце, что ремейк, объединяющий две игры, наконец-то поступил в производство.