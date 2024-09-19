Винс Зампелла, глава студии DICE, подтвердил, что следующая игра Battlefield будет происходить в современном сеттинге.

В новой игре Battlefield, которая еще не получила официального названия, будет использоваться современный сеттинг. Концепт-арт, предоставленный EA игровым изданием IGN, подтверждает, что игра будет происходить в современных декорациях, в отличие от предыдущих игр серии, которые были посвящены Первой и Второй мировым войнам. Пока неизвестно, в каком городе будет происходить действие игры, но концепт-арт наводит на мысль, что это может быть где-то в Европе, возможно, в Италии или Франции.

Изображения концепт-арта также подсказывают, что в новой игре Battlefield будут присутствовать бои между кораблями и вертолетами, а также стихийные бедствия. Цветовая гамма концепта очень похожа на популярную Battlefield 4. Во время беседы Винса Зампеллы, главы студии DICE, было сказано, что они стремятся вернуться к основам серии Battlefield. Он отметил, что Battlefield 3 и Battlefield 4 были пиком популярности игровой серии, и что они хотят создать что-то подобное в новой игре.

EA также упомянула о своих планах привлечь больше игроков к Battlefield, чтобы вернуть сообщество на свою сторону и восстановить доверие. Они планируют анонсировать программу в следующем году, но детали пока остаются нераскрытыми.