Intel успешно получила дополнительные субсидии в рамках американского закона CHIPS Act, и ей были выделены 3 миллиарда долларов для обеспечения роста и устойчивости компании.

Компания Intel получила новые финансовые гранты на сумму в три миллиарда долларов в рамках американского закона CHIPS Act. Это финансирование предназначено для обеспечения роста и устойчивости компании в области производства передовых полупроводников.

Особое внимание уделяется программе Secure Enclave, в которую входят проекты Intel и Министерства обороны, такие как RAMP-C и SHIP. Intel является единственной американской компанией, производящей передовые логические чипы, и она будет сотрудничать с Министерством обороны для обеспечения безопасности поставок чипов и создания безопасных передовых решений.

Это финансирование не связано с предыдущим соглашением Intel и администрации Байдена-Харриса о поддержке строительства и модернизации коммерческих предприятий по производству полупроводников.

Intel Foundry продолжает развиваться и близко к завершению работы над передовыми технологиями в области дизайна и производства чипов. Компания также активно сотрудничает с Министерством обороны и ведет различные проекты в области производства полупроводников и исследований. Intel получила право на предоставление услуг коммерческого литейного производства для нескольких программ Министерства обороны, что позволит использовать американские заводы для производства критически важных систем. Компания также продемонстрировала свои возможности в разработке и поставке продукции для армии США.