Первые бенчмарки показывают, что iGPU (интегрированный графический процессор) Intel Arrow Lake, который будет использоваться в новых настольных процессорах, имеет сопоставимую производительность с GTX 1050 Ti

Первые бенчмарки iGPU, используемого в настольных процессорах Intel Arrow Lake, показали, что они по производительности близки к GTX 1050 Ti. Тесты были проведены на Vulkan и OpenCL. Настольные процессоры Intel Arrow Lake будут оснащены процессорами нового поколения и новейшими iGPU Alchemist Xe-LPG с 4 ядрами Xe.

Бенчмарки были проведены с использованием процессора Intel Core Ultra 9 285K и памяти DDR5-5600. В результате iGPU Intel Arrow Lake «Alchemist Xe-LPG» набрал 19 993 балла в тестах OpenCL и 19 551 балл в тестах Vulkan. Производительность iGPU Intel в тестах OpenCL приближается к GTX 1050 Ti и Radeon 760M, а в тестах Vulkan она примерно равна GTX 1050 Ti, но значительно уступает RX 760M из-за большего количества вычислительных блоков.

Сравнивая iGPU Intel Xe-LPG Alchemist с iGPU Radeon 710M, используемым в настольных процессорах Ryzen, можно сказать, что iGPU Intel демонстрирует примерно 2,5-2,7-кратное превосходство. Даже Radeon 740M с 4 вычислительными блоками оказывается значительно медленнее. Это говорит о том, что новые iGPU Intel Xe-LPG, устанавливаемые в настольные процессоры Arrow Lake, могут обеспечить приличную производительность.

Строить окончательные выводы по этим результатам еще рано, но ожидается, что производительность iGPU Intel будет еще выше, когда процессоры будут представлены в следующем месяце.