Предполагается, что Google разрабатывает процессоры Tensor G5 и Tensor G6, которые будут массово производиться на 3-нм и 2-нм техпроцессе соответственно.

Google рассматривает возможность установления долгосрочного партнерства с компанией TSMC для производства своего нового процессора Tensor G6. В настоящее время во всех моделях смартфонов Pixel 9 используется процессор Tensor G4, и есть вероятность, что это может быть его последняя версия, поскольку Google может отказаться от Samsung в пользу TSMC. Предполагается, что Google разрабатывает процессоры Tensor G5 и Tensor G6, которые будут массово производиться на 3-нм и 2-нм техпроцессе соответственно.

Одна из главных причин, по которой Google может перейти на производство с TSMC, является низкий выход продукции Samsung на 3-нм технологии GAA. Согласно отчету, TSMC является предпочтительным партнером для Google, и компания планирует сохранить сотрудничество с ней в долгосрочной перспективе. В то же время, Samsung может потребоваться много времени, чтобы вернуть Google в число своих клиентов.

Google уже достигла статуса «tape-out» для процессора Tensor G5 и готова отправить его в TSMC для массового производства. В докладе указывается, что Google продолжит использовать технологию TSMC для следующей серии смартфонов Pixel 11, и процессор Tensor G6 будет массово производиться на передовом 2-нм техпроцессе.

Однако, из-за недостаточного проникновения на рынок смартфонов, заказ небольшого количества процессоров Tensor G6 на 2-нм техпроцессе может быть невыгодным для Google. Вместо этого компания может воспользоваться технологией TSMC "N3P". Но это только предположение, и дальнейшие данные могут изменить ситуацию.