Предполагается, что это связано с внутренним дизайном и улучшенным рассеиванием тепла в новых моделях.

Apple поместила в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max более емкие аккумуляторы, поэтому время работы обоих флагманов теперь выше, чем у их прямых предшественников: топовая модель работает 33 часа при воспроизведении видео, что на четыре часа больше, чем у iPhone 15 Pro Max. Хотя эти обновления будут положительно восприняты покупателями, обратная сторона всего этого заключается в том, что замена аккумулятора стала дороже, так как Apple теперь будет взимать 120 долларов за замену элементов, предполагая, что эти процедуры будут выполняться вне гарантии.

Покупателям iPhone 16 и iPhone 16 Plus придется заплатить немного меньше за замену аккумулятора - 100 долларов. Если вы перейдете на страницу ремонта и обслуживания iPhone от Apple, вы увидите, что стоимость замены аккумулятора для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max теперь на 20 процентов дороже. Ранее компания брала за эти замены 100 долларов. К счастью, тем, кто планирует приобрести iPhone 16 и iPhone 16 Plus, не придется выкладывать лишние деньги, поскольку компания сохранила тот же счет в $100, что и для моделей предыдущего поколения.

Стоит отметить, что клиенты, выбравшие AppleCare+, по-прежнему могут получить бесплатную замену аккумулятора iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max, но при этом необходимо соблюсти дополнительное требование: батарея должна быть исправна менее чем на 80 процентов от своей первоначальной емкости. Технологический гигант не объяснил, почему он поднял цены, но это может быть связано с внутренним дизайном, который также включает в себя улучшенное рассеивание тепла.

В начале года была показана батарея прототипа iPhone 16 Pro, закрытая металлическим корпусом, что, скорее всего, должно помочь в отводе тепла. Кроме того, ранее была обнаружена утечка информации о том, что батарея базовой модели имеет несколько защитных слоев, а также такую же металлическую крышку. Эти изменения, а также тот факт, что Apple увеличила общую емкость аккумуляторов по сравнению с прошлогодним семейством iPhone 15, могут быть достаточными причинами для замены батареи по цене 120 долларов «вне гарантии».