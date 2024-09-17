Grand Theft Auto VI (GTA VI) ожидается к выходу осенью 2025 года и считается одной из самых ожидаемых игр.

Предыдущая часть этой серии, Grand Theft Auto V, является одной из самых продаваемых игр всех времен, и ожидается, что GTA VI будет иметь еще большую популярность. Разработчик игры, компания Rockstar Games, известна своими качественными проектами, такими как GTA и Red Dead Redemption.

Однако игры Rockstar также известны своими высокими требованиями к производительности аппаратного обеспечения, и GTA VI, скорее всего, не будет исключением. Для получения оптимальных результатов игрокам понадобится мощное оборудование, способное обеспечить плавный и качественный геймплей. В связи с этим, владельцы консоли PlayStation 5 Pro могут рассчитывать на лучшие впечатления от игры.

Компания Sony, осознавая значимость этой игры и потенциальный спрос на PS5 Pro, возможно, выпустит специальный набор Grand Theft Auto VI для этой консоли при ее официальном выходе. Более того, PS5 Pro, даже если она не сможет обеспечить стабильные 60 кадров в секунду, предложит режим производительности с частотой кадров около 40-45 FPS, благодаря технологии переменной частоты обновления (VRR), что обеспечит более плавный геймплей, чем в 30 FPS.