Обладатели процессоров Intel 14-го и 13-го поколения, столкнувшиеся с проблемами нестабильности, получают возможность обменять свои чипы на новые процессоры Core i9-14900K или полный возврат средств в рамках процедуры RMA

Intel предлагает обладателям 14-го и 13-го поколения процессоров Core i9 возможность получить новые процессоры Core i9-14900K в рамках процедуры RMA или полный возврат средств. Проблемы с нестабильностью процессоров вызвали массовый запрос на возврат, особенно от потребителей, столкнувшихся с этими проблемами. Однако данная ситуация также показала проблемы в процессе RMA Intel. В частности, недавно было сообщено о том, что некоторые пользователи сумели получить полный возврат средств, даже если их процессоры были исправны. Компания Intel не требовала никаких доказательств проблемы нестабильности для осуществления возврата. Некоторым пользователям удалось получить обновленные процессоры более нового поколения, вместо своих исходных.

Одной из причин такой неопределенности в процессе RMA является стремление Intel улучшить свою репутацию и предложить лучшие стимулы для участников процедуры. Это может быть рассмотрено как недостаток, но также является положительным шагом со стороны компании. Важно отметить, что ответственные потребители не должны пытаться использовать данную ситуацию в свою пользу, так как это создает диспропорции для тех, у кого есть реальные основания для обращения в RMA. В некоторых регионах дистрибьюторы и розничные продавцы сталкиваются с дефицитом процессоров и предлагают клиентам возврат денег.

Компания также обновляет процессоры 13-го поколения до более новых поколений, когда их запасы заканчиваются.