Выход PostgreSQL 17 с поддержкой Intel AVX-512 стал прорывом в производительности.

Новый релиз сервера баз данных PostgreSQL 17 принес прирост в производительности реализацией функции pop count при использовании Intel AVX-512.

PostgreSQL 17 - это система баз данных с открытым исходным кодом, которая использует SQL для координации работы с базой данных и широко применяется на профессиональном рынке, в основном в корпоративных приложениях, исследовательских проектах и хранилищах данных. Благодаря наличию инструкций AVX-512 в новых процессорах Xeon, Intel смогла значительно улучшить производительность баз данных, особенно благодаря оптимизации выборки данных во время выполнения. Ускорение достигается благодаря использованию 512-битных блоков данных, что особенно полезно для обработки больших буферов.

Собственное тестирование производительности баз данных PostgreSQL с использованием AVX-512 показало рост производительности на 48% в сравнении с традиционной реализацией SSE на серверных процессорах Intel Xeon Platinum 8480+



