Недавние утечки информации о производительности чипсета Tensor G4 в смартфонах серии Pixel 9 от Google показывают, что он значительно отстает от конкурентов.

Согласно первым информационным утечкам о производительности, новейший процессор Tensor G4 от Google, установленный в серию смартфонов Pixel 9, имеет значительное отставание от конкурентов. Тест 3DMark Wild Life Extreme показал, что Tensor G4 незначительно превосходит предыдущую модель Tensor G3, но значительно отстает от старой версии Snapdragon 8 Gen 1. Однако, Tensor G4 обладает более высокой энергоэффективностью, чем Snapdragon 8 Gen 1. График производительности, опубликованный Golden Reviewer, показывает, что Tensor G4 набрал 2 618 баллов, что немного выше, чем результат Tensor G3. Бенчмарк 3DMark Wild Life Extreme использовал комбинацию тестов, нагружающих как CPU, так и GPU, поэтому улучшенный кластер CPU мог дать Tensor G4 преимущество.

Возможно, графический процессор Tensor G4 остался без изменений по сравнению с предыдущей версией. Однако, стоит отметить, что Tensor G4 уступает Snapdragon 8 Gen 1 в производительности, но выигрывает в энергоэффективности. Благодаря усовершенствованному 4-нм техпроцессу Samsung, Tensor G4 показывает лучший показатель «производительности на ватт» в сравнении с Tensor G3 и Snapdragon 8 Gen 1.

Руководители Google заявили, что Tensor G4 был разработан для решения конкретных задач, полезных пользователям, а не для завоевания наград в синтетических бенчмарках. Поэтому, возможно, отставание процессора в бенчмарках не является основным критерием оценки его производительности. Однако, в 2025 году ожидается выпуск Tensor G5, который будет производиться по более совершенному 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения. Упаковка InFO-POP, используемая в Tensor G5, позволит уменьшить размер корпуса и повысить энергоэффективность процессора.