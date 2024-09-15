Обновление называется "Тур де Инферно" и предлагает игрокам новые локации в Новом Эриде, включая Внешнее кольцо, где они смогут ездить на мотоциклах с персонажами фракции "Сыны Калидона" Цезарем и Бернисом.

Zenless Zone Zero - это новейшая гача-игра от miHoYo, которая сильно отличается от предыдущих игр. Zenless Zone Zero получила обновление версии 1.2, которое выйдет 25 сентября 2024 года. Обновление будет известно как «Тур де Инферно», в котором прокси начнут путешествовать по новым локациям в Новом Эриду.

В этом обновлении игроки отправятся в особый район под названием Внешнее кольцо и смогут прокатиться на мотоциклах вместе с Цезарем и Бернис, персонажами из фракции «Сыны Калидона». Цезарь и Бурнис также будут доступны в 1.2, если вы хотите заполучить в свои руки грозных персонажей из «Сынов Калидона». Они оба S-ранга, поэтому заполучить их будет непросто и может потребоваться несколько попыток.

В дополнение к новой сюжетной линии в Zenless Zone Zero появилась совершенно новая мини-игра под названием Bizarre Brigade. Чтобы сыграть в нее, вам нужно отправиться в Голдфингер, где вас ждут новые события, такие как Пир Повелителя. Также в игре будет Охота на призраков, которую возглавляет Рейн, у которого есть куча сложных заданий для Фаэтона. Кроме того, в игре есть защита Шию: Засадный узел», который будет доступен только в течение ограниченного времени, и все желающие получат разрешение на участие. В игре также будут проводиться баунти, в том числе расширенные баунти, в которых игроки будут получать двойную награду за участие в событиях.

Хотя на сайте Zenless Zone Zero не так много информации о том, чего стоит ожидать, кроме классной графики, в игру добавляется много контента. Это и новые W-двигатели, которые вы сможете получить, чтобы сделать членов своей команды более мощными, и новые диски и новые враги, с которыми предстоит сражаться. В официальном блоге на сайте Zenless Zone Zero показан арт всех новых материалов, которые появятся в игре.