Мини-ПК AOOSTAR GEM10 370 является улучшенной версией своего предшественника и оснащен APU AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Мини-ПК AOOSTAR GEM10 370 представляет собой обновленную версию предыдущей модели с улучшенной производительностью. Новый мини-ПК будет использовать APU AMD Ryzen AI 9 HX 370, что делает его одним из первых на рынке с использованием процессоров Strix Point Zen 5. Внешне он очень похож на своего предшественника и сохраняет тот же корпус и поддержку систем хранения. Однако, главное обновление заключается в более мощном процессоре, который обеспечивает надежную конфигурацию из 12 ядер и 24 потоков с графикой Radeon 890M.

Ожидается, что GEM10 370 сохранит технические характеристики и функции текущей версии. Он будет выпускаться в различных конфигурациях на базе различных чипов Zen 4, таких как AMD Ryzen 7 6800H, 7735H, 7840HS и 7940HS. Кроме того, мини-ПК будет оснащен трехслотовым SSD-накопителем 2280 PCI-E NVMe и OcuLink для подключения PCI-E-устройств через внешний разъем.

Внешне GEM10 370 выглядит так же компактно, как и предыдущая версия, и сохраняет алюминиевый корпус CNC с размерами 10,7x10,7x6 см. Это делает его очень портативным и удобным в использовании.

На данный момент нет информации о доступности и цене нового мини-ПК. Цена на новые модели Strix Point является основной причиной, по которой большинство OEM-производителей не заинтересованы в использовании их в портативных компьютерах или мини-ПК. Однако, компания Beelink уже анонсировала свой мини-ПК SER9 нового поколения с тем же чипом по цене 999 долларов США.