Ожидается, что робот-такси Tesla будет использовать ту же платформу, что и модель Model 2 стоимостью менее 30 000 долларов.

До официального представления компанией Tesla своего долгожданного робота-такси осталось менее 4 недель. Один из пользователей Reddit дал нам возможность увидеть первые, хотя и сильно закамуфлированные, изображения скорого появления роботакси.

Согласно ряду сообщений на Reddit, компания Tesla поздно вечером катала несколько своих автомобилей по парковке студии Warner Bros. Человек, который, предположительно, работает неподалеку и носит имя пользователя Redditboopitysmopp опубликовал фотографию сильно замаскированного автомобиля, который тестируется на стоянке поздно ночью, отметив: «Они также тестируют новое транспортное средство, крошечное, но покрытое всевозможными странными обертками».

Хотя нет никакой гарантии, что закамуфлированный автомобиль действительно является долгожданным роботакси, профиль тестового автомобиля определенно соответствует пресловутому счету. Tesla готовится провести специальное мероприятие по презентации роботакси 10 октября.

Ранее EV-гигант перенес презентацию новой модели на август, предположительно для того, чтобы дать своим инженерам время на создание большего количества прототипов. Роботакси Tesla, как ожидается, будет использовать ту же платформу, что и гигант EV намерен использовать для выпуска своей более дешевой модели Model 2 стоимостью менее 30 000 долларов. По прогнозам Deutsche Bank, к 2035 году парк роботакси Tesla разрастется до 1 миллиона единиц, что приведет к годовому доходу в размере около 15 миллиардов долларов.