По словам эксперта Digital Foundry, Grand Theft Auto VI, возможно, не сможет работать с частотой 60 кадров в секунду на PlayStation 5 Pro, так как разработчики нацелились на 30 кадров в секунду на базовой модели.

Несмотря на возросшую мощность по сравнению с оригинальным режимом, PlayStation 5 Pro, возможно, не сможет запустить Grand Theft Auto VI со скоростью 60 кадров в секунду по нескольким причинам. В беседе с IGN Ричард Лидбеттер из Digital Foundry рассказал, что процессор новой консоли - тот же, что и у базовой PS5, - может помешать запустить игру с частотой 60 кадров в секунду, если Rockstar Games нацелилась на 30 FPS на базовой модели. В большинстве игр серии всегда использовались сложные симуляторы, которые сильно нагружали процессор, и именно поэтому все они изначально работали на частоте 30 кадров в секунду или ниже.

Это не значит, что Grand Theft Auto VI не будет выглядеть на PlayStation 5 Pro лучше, чем на базовой модели. По словам эксперта Digital Foundry, консоль предложит более качественные визуальные эффекты благодаря значительным улучшениям GPU по сравнению с базовой моделью, а также сможет обеспечить более стабильную производительность, поскольку CPU консоли, хотя и такой же, как у обычной PlayStation 5, получил 10-процентное увеличение тактовых частот.