Чип A18 Pro в iPhone 16 Pro показывает более высокие результаты, чем средний показатель многоядерности чипа M1.

Чип A18 Pro, который используется в новом iPhone 16 Pro, показывает производительность, сравнимую с чипом Apple M1, который используется в настольных моделях Mac прошлых поколений. По сравнению с M1, A18 Pro имеет более высокие результаты в многоядерных тестах производительности. Результаты тестов Geekbench позволяют сделать вывод о том, что iPhone 16 Pro будет конкурировать с моделями iPhone 15 Pro и с чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Чип A18 Pro основан на втором поколении 3-нм техпроцесса от TSMC, в то время как Apple M1 основан на 5-нм архитектуре TSMC. Чип A18 Pro показывает примерно такую же производительность, несмотря на разницу в размере матрицы между двумя чипами. Однако стоит отметить, что это только одно сравнение, и результаты других тестов могут отличаться. В любом случае, это впечатляющий результат для iPhone 16 Pro и A18 Pro, особенно учитывая то, что он приближается к производительности Mac.

Ожидается, что в следующем месяце Apple анонсирует модели MacBook Pro M4, которые также могут использовать второе поколение 3-нм техпроцесса от TSMC, так же как и чип A18 Pro. Чип M1 все еще является мощной системой на кристалле и Apple продемонстрировала, что он способен служить основой для будущих моделей на протяжении нескольких лет.