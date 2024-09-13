PS5 Pro по цене $700 - для суперфанатов, всего может быть продано 13-15 миллионов, считает аналитик.

Sony представила цену своей новой игровой консоли PS5 Pro, которая составит $700. Это вызвало удивление среди геймеров, так как они ожидали более низкую цену. Хотя ожидается, что эта цена повлияет на продажи консоли, аналитик игровой индустрии уверен, что она будет привлекать внимание "суперфанатов" и может быть продана от 13 до 15 миллионов экземпляров к концу поколения.

Цена в $700 соответствует ожиданиям аналитика, так как PS5 Pro позиционируется как продукт премиум-класса для самых преданных фанатов. Он отмечает, что эти игроки уже готовы заплатить дополнительные суммы за улучшения своего игрового опыта. Однако более высокая цена вызвала бы больше недовольства.

Аналитик сравнивает PS5 Pro с другими консолями, отмечая, что ее цена на $100 выше, чем у Xbox Series X, однако она имеет схожие характеристики и не считается запредельной. Он также указывает на то, что PS5 Pro может быть продана наравне с предыдущей моделью PS4 Pro, особенно если игры будут успешно использовать новые возможности консоли.

Поклонникам PlayStation предлагается альтернатива в виде более дорогих моделей консоли, которые могут предложить лучшее качество игры и определенные эксклюзивы. Также отмечается, что новые игры, такие как GTA 6, будут выпускаться только для нового поколения консолей, что может стать стимулом для обновления.