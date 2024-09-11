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ddr22
Intel не может выпускать годные процессоры на своих фабриках, поэтому разместит заказы на TSMC
В одной из тайваньских газет сообщили, что Intel намеревается передать производство своих техпроцессов 3нм TSMC

Согласно неподтвержденным сведениям и заключениям авторитетного отраслевого аналитика, похоже, что Intel не сможет самостоятельно финансировать развитие и поддержание своих передовых производственных узлов (менее 3 нм). В одной из тайваньских газет сообщили, что Intel намеревается передать производство своих техпроцессов 3нм TSMC, так как убытки на собственной фабрике продолжают расти, а маржа снижается из-за расширения производственных мощностей для техпроцессов Intel 3 и Intel 4 на предприятии в Ирландии.
Одновременно с этим, Intel активно снижает расходы, сокращая дивиденды, реализуя план массовых увольнений, затрагивающий около 15 процентов сотрудников к началу 2024 года, и продавая или сокращая участие в вспомогательных бизнесах, таких как подразделение FPGA Altera и компания Mobileye, специализирующаяся на автономной мобильности. Intel планирует представить своим советом ряд стратегических вариантов на ближайшем заседании в сентябре.

В то же время, согласно ряду недавних отчетов, Broadcom остался разочарован коэффициентом выхода продукции у передового техпроцесса Intel 18A, причем некоторые инженеры даже сомневаются в его способности к масштабному производству. Тем не менее, Intel может успеть устранить все проблемы до того, как техпроцесс достигнет своей полной производственной мощности в 2025 году.

Параллельно с этим, Лу Синчжи (также известный как Эндрю Лу), уважаемый отраслевой аналитик, опубликовал интересный пост на Facebook, в котором утверждает, что поступления Intel уже недостаточны для поддержки капитальных расходов в размере от 5 до 6 миллиардов долларов, необходимых для поддержания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также массового производства передовых производственных узлов. Критически, аналитик считает, что технологическое отставание Intel по сравнению с другими участниками отрасли будет только увеличиваться. Интересно, что Эндрю Лу также считает, что TSMC вероятно получит гораздо больше заказов, пока Intel продолжает терпеть неудачи, и капитальные расходы тайваньского гиганта, вероятно, вырастут до 40 миллиардов долларов уже в следующем году.

Если же Intel действительно передаст заказы на свои передовые производственные узлы, ей придется существенно изменить или даже отказаться от своей текущей общей стратегии по увеличению маржи, которая предполагает удвоение усилий для агрессивного роста и одновременного сокращения расходов более чем на 8-10 миллиардов долларов к окончанию 2025 года.

#intel
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