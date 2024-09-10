Планируется, что openSIL полностью заменит AGESA и будет использоваться в клиентских и серверных процессорах AMD

Компания AMD готовит замену прошивки AGESA на openSIL в следующих семействах процессоров Zen 6 Ryzen и EPYC. Целью замены является повышение прозрачности, безопасности и развития процессоров. Проект openSIL был анонсирован в 2023 году и в настоящее время находится в хорошей форме, готовясь к выпуску в 2025-2026 годах. На конференции Open-Source Firmware Conference компания показала прогресс в реализации проекта и сообщила, что прошивка будет доступна для новых процессоров Zen 6 Ryzen и EPYC в 2025-2026 годах.

Проект openSIL был запущен в 2023 году и ожидается, что он заменит AGESA в клиентских и серверных процессорах AMD. Прогресс этого проекта выглядит своевременным, и новые процессоры Zen 6 Ryzen и EPYC планируется выпустить с этой прошивкой. AMD также планирует выпускать код openSIL для новых платформ через квартал после представления оборудования. Компания уже провела экспериментальный перенос на одну из своих материнских плат, и с выходом процессоров Zen 6, openSIL будет использоваться вместе с прошивкой AGESA-v10 на начальном этапе. В долгосрочной перспективе AGESA будет полностью заменена на openSIL, но Zen 6 все еще будет использовать двоичные файлы процессора безопасности платформы до x86.

Ожидается, что AGESA будет полностью отменена к моменту выхода процессоров Zen 7, и AMD усилит поддержку проекта Coreboot, а также будет вносить больший вклад в проект Tianocore. Переход на прошивку с открытым исходным кодом позволит уменьшить зависимость от проприетарного кода AMD и вовлечь сообщество в развитие прошивки.