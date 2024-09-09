Обнаружение апноэ будет основано на отслеживании сна и учётных данных о здоровье пользователя

Apple Watch Series 10 будет представлять собой крупное обновление для носимых устройств Apple. Компания планирует предложить несколько новых функций, включая обнаружение апноэ во сне. Однако, эта функция не будет доступна сразу, а предложена в будущем обновлении программного обеспечения. Функция будет определять наличие апноэ во сне на основе отслеживания сна и различных показателей здоровья. Пользователи будут получать уведомления о необходимости обратиться к медицинским специалистам.

Однако, есть опасения, что эта функция может быть исключена из Apple Watch Series 10 из-за спора компании Apple с Masimo, американской компанией, которая занимается мониторингом насыщения крови кислородом. Поэтому пока неясно, как будет определяться апноэ во сне в новых часах. Окончательное решение по включению этой функции все еще не принято и может зависеть от исхода спора между компаниями.



Кроме новых функций, связанных со здоровьем, Apple Watch Series 10 будет иметь более тонкий профиль и большой дисплей. Ожидается, что размеры будут увеличены до 45 мм и 49 мм, чтобы соответствовать модели Apple Watch Ultra. Подробности о новых часах будут представлены на мероприятии «It's Glowtime», где также будут представлены новые модели iPhone 16.