Это решение может помочь Qualcomm укрепить свою конкурентоспособность и улучшить портфель продуктов.

Компания Qualcomm планирует приобрести часть подразделения Intel, отвечающую за разработку микросхем, с целью усилить свою конкурентоспособность и расширить свой портфель продуктов. Это стратегическое решение обусловлено финансовым кризисом, с которым сейчас сталкивается Intel. Reuters сообщает, что Qualcomm рассматривает возможность покупки подразделения Intel, тем самым расширяя свое присутствие на рынке клиентских ПК. Однако на сегодняшний день это лишь слух, и Qualcomm официально не подало запрос на покупку.

Intel заявила о своей преданности сегменту клиентских ПК и намерении продолжать работать и развиваться в этой области. Однако Qualcomm, особенно благодаря своим процессорам Snapdragon X Elite, уже добилась значительного успеха на рынке ПК с Windows, особенно в мобильном сегменте. Следовательно, сотрудничество с Intel может помочь Qualcomm укрепить свою позицию на рынке и расширить свои возможности.

Интеллектуальная собственность и разработка микросхем являются ключевыми активами компании Intel, поэтому продажа этой части бизнеса может оказаться рискованным шагом. Однако Intel пытается генерировать денежный поток и ищет способы снизить расходы и привлечь капитал. Компания также обратилась к правительству Байдена для получения стимулов через закон CHIPS. Ожидается, что в ближайшее время Intel примет ряд решений, включая ограничение расходов и привлечение капитала, и возможно, распродажу других активов, таких как подразделение FPGA и немецкое предприятие, которое оценивается в 30 миллиардов долларов.