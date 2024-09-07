Официальные силиконовые чехлы для этих устройств также получат интегрированный дизайн, что означает отсутствие специального выреза для кнопки "Capture".

Ожидается, что Apple в своих официальных силиконовых чехлах для iPhone 16 применит интегрированный дизайн без выреза для новой кнопки Capture. Эта кнопка будет иметь емкостной датчик, способный регистрировать разные нажатия и жесты пролистывания. Кнопка Capture будет расположена на уровне рамки iPhone 16 и будет находиться в том же месте, что и антенна mmWave на американских моделях телефона.

Apple выбрала подход с интегрированным дизайном чехлов, чтобы не оставлять вырез для кнопки Capture. Вместо этого, они разместили в чехлах механизм, способный различать нажатия на кнопку и проводить по ней пальцем. Изображение на китайском сайте показывает чехлы для iPhone 16 с вырезом для кнопки Capture и надписью, что официальные чехлы Apple не будут иметь такого отверстия.

Ранее некоторые источники утверждали, что кнопка Capture будет доступна только на моделях iPhone 16 Pro, однако другие утверждают, что она будет присутствовать на всех моделях серии. Точные детали и функции кнопки Capture пока не ясны, и официальная информация будет объявлена Apple на предстоящей презентации, запланированной на 9 сентября.