Модели XV240 F6, XV270U F5 и XV270 F5 предлагают необычно плавную и четкую картинку за счет малого времени отклика и широкого цветового диапазона.

Компания Acer представила новую линейку игровых мониторов Nitro с частотой обновления до 600 Гц. Эти мониторы предназначены для различных типов геймеров и отличаются высокой частотой обновления и низким временем отклика. Новинки выделяются широкой цветовой гаммой, большими углами обзора и технологиями адаптивной синхронизации. Благодаря малому времени отклика, мониторы позволяют достигать высокой плавности и качества игрового процесса.

Одним из представленных моделей является монитор Acer Nitro XV240 F6 с 24-дюймовым TN-дисплеем и разрешением 1920x1080p. Монитор может работать на частоте до 240 Гц через HDMI и до 600 Гц через DisplayPort 1.4. Время отклика составляет 1 мс GtG, но может быть уменьшено до 0,1 мс для более быстрого перехода между кадрами. Этот монитор также поддерживает AMD FreeSync Premium для уменьшения разрывов экрана и обладает широкой цветовой гаммой с охватом 95% DCI-P3.

Другие модели включают мониторы Acer Nitro XV270 F5 и Nitro XV270U F5 с 27-дюймовыми экранами. Первая модель оснащена IPS-панелью и имеет разрешение 1920x1080p. Монитор может быть разогнан до 520 Гц как через HDMI, так и через DisplayPort. Он также поддерживает AMD FreeSync Premium и обладает широкими углами обзора.

Вторая модель, Nitro XV270U F5, имеет разрешение 2560x1440p и обеспечивает большее количество деталей. Оба монитора имеют время отклика 1 мс GtG, которое может быть уменьшено до 0,5 мс, и предлагают широкую цветовую гамму. Однако, Nitro XV270U F5 не имеет портов для подключения периферийных устройств и имеет немного более низкую яркость по сравнению с другими моделями.

Цены на мониторы Acer Nitro XV240 F6, XV270 F5 и XV270U F5 варьируются от 599,99 до 799,99 долларов США.