Ожидается, что новая модель сохранит вырез в верхней части экрана и расположение двойной камеры, а также повторит заднюю панель предыдущей модели.

Согласно утечке рендеров, ожидается, что новый планшет Samsung Galaxy Tab S10 получит незначительные изменения в дизайне. Компания сосредоточится на обновлении и усовершенствовании предыдущего поколения планшетов, а не на радикальных изменениях. Главными моделями в новой линейке станут варианты Plus и Ultra, а базовую модель, кажется, откажутся выпускать.

Опубликованные рендеры Galaxy Tab S10 Ultra, представленные известным инсайдером Эваном Блассом, показывают, что дизайн планшета останется похожим на предыдущие модели. Сохранится вырез в верхней части дисплея, а задняя панель будет аналогична предыдущей модели. Рендер также показывает, что планшет будет представлен в сером цветовом тоне, с 14,6-дюймовым дисплеем и двумя портами USB Type-C в нижней части планшета.

Было сообщено, что Galaxy Tab S10 Ultra будет обладать функцией быстрой зарядки мощностью 45 Вт, а также использовать процессор MediaTek Dimensity 9300.



Ожидается, что Galaxy Tab S10 будет работать на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6.1.1. Предполагается, что планшет будет представлен в октябре, одновременно с выпуском Galaxy S24 FE.