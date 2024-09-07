Максимальная температура процессора достигла 70 °C, а тактовая частота осталась на уровне 5800 МГц.

Недавно оверклокер с псевдонимом 'SkyWalkerAMD' разогнал 60-ядерный процессор Intel Xeon W9-3595X до 5,8 ГГц, что на 1 ГГц выше его стандартной частоты. Это процессор с 120 потоками был разогнан с помощью программы SkyWalkerAMD. Результаты бенчмарка Super Pi были опубликованы на Hwbot.org.

Также были показаны результаты вычисления Super Pi, произведенные на процессоре Intel Xeon W9-3595X с тактовой частотой 6,063 ГГц. В качестве материнской платы использовалась ASUS PRO WS W790E-SAGE SE, а объем оперативной памяти составил 256 ГБ DDR5 SDRAM с тактовой частотой 3400 МГц. Отмечается, что неизвестно, какой кулер был использован оверклокером, однако максимальная температура достигла 70 °C. Окно CPU-Z подтверждает тактовую частоту 5,8 ГГц, достигнутую при напряжении 1,234 В.

'SkyWalkerAMD' ранее достигал высоких тактовых частот, например, 5,7 ГГц на 3595X или 5,5 ГГц на 3575X. Однако, в бенчмарке Super Pi улучшилась как температура, так и тактовая частота. Видимо, он использовал разные кулеры для разных попыток.