Snapdragon X Elite, вероятно, будет иметь трудности на рынке.

Компания Qualcomm представила свою последнюю модель процессора Snapdragon X Elite, которая была разработана с целью предоставить высокую производительность и энергоэффективность в портативных компьютерах. Однако новая линейка процессоров Core Ultra 200V от компании Intel предложила конкурентное решение, превосходящее Snapdragon X Elite как по производительности, так и по энергопотреблению.

Сравнение игровой производительности показало, что графический процессор Adreno 741 в Snapdragon X Elite потребляет на 86% больше энергии по сравнению с предложениями конкурентов, включая даже HX 370 от AMD. В то время как Snapdragon X Elite может потреблять до 57,6 Вт при запуске игры Dota 2, Intel Core Ultra 200V достигает более высокой частоты смены кадров и потребляет всего 31 Вт.



Из-за такой значительной разницы в энергопотреблении и производительности, покупатели могут склоняться к выбору ноутбука на базе процессора Intel Core Ultra 200V. Этот процессор имеет архитектуру x86, что означает полную совместимость с приложениями Windows, включая игры.



Однако важно отметить, что в сравнении игровой производительности не указывалось, работает ли Snapdragon X Elite с игрой Dota 2 в естественном режиме или требуется эмуляция. Некоторые игры могут быть портированы на архитектуру ARM64, а другие могут работать через эмуляцию. Использование эмуляции может привести к снижению производительности и более высокому энергопотреблению из-за передачи данных через слой трансляции.



Ожидается, что сторонние эксперты и независимые рецензенты дадут оценку новой модели Intel Core Ultra 200V. Если их результаты подтвердят различие в производительности и энергоэффективности между Snapdragon X Elite и Core Ultra 200V, то Snapdragon X Elite, вероятно, будет иметь трудности на рынке.