Интел сталкивается с задержками в обработке запросов из-за нехватки товара на складе.

Компания Intel сталкивается с задержками в обработке запросов на замену процессоров 14-го и 13-го поколения из-за проблем с наличием на складе. Пользователи, у которых деградировали их процессоры, обращаются за заменой, однако компания не может предоставить своевременное решение из-за недостатка запасов. В электронном письме от службы поддержки Intel говорится, что у компании возникли проблемы с выделением достаточного количества устройств для замены. В частности, отмечается отсутствие замен и обновлений для сокета процессоров.

Заявленные временные рамки ожидания составляют 4-5 недель или даже больше. Intel предлагает пользователям подождать 3-4 недели, чтобы выяснить возможность предоставления замены. Пользователи вынуждены ждать, как минимум, месяц, прежде чем получить замену.

Для геймеров, чьи процессоры деградировали, это означает большие неудобства. Некорректно работающий процессор требует снижения напряжения и разгона для обеспечения стабильной работы. Даже веб-браузеры могут вылетать без понижения напряжения.