Мониторы LG будут предлагаться в размерах от 27 до 45 дюймов с различными разрешениями.

Компания LG начала массовое производство высококлассных игровых OLED-панелей с ультранизким временем отклика 0,02 мс. Эти панели, предназначенные для соревновательных геймеров, имеют различные размеры от 27 до 45 дюймов и различные разрешения. Они уже запущены в массовое производство. Одной из основных моделей, которая производится массово, является 27-дюймовая OLED-панель с частотой 480 Гц QHD. Эта модель обеспечивает высокую детализацию и плавность в играх благодаря невероятно низкому времени отклика 0,02 мс от серого к серому. Компания LG также объявила, что новые OLED-панели излучают вдвое меньше синего света, чем ЖК-экраны, что снижает утомление глаз.

ОLED-панели LG также оснащены функцией динамической частоты и разрешения (DFR), которая позволяет пользователю выбрать между режимами FHD при 480 Гц и UHD при 240 Гц в зависимости от типа игр, которые они играют. Мониторы также доступны с плоскими или изогнутыми панелями. Кроме того, новые OLED-панели оснащены технологией META, которая улучшает качество изображения и уменьшает отражения с помощью Micro Lens Array (MLA).

Компания LG также решила проблему яркости и эффективности OLED-панелей, применив двухуровневую тандемную структуру. Хотя эти панели пока не готовы для массового производства, они будут рассмотрены в качестве продукта после проведения оценки эффективности в массовом производстве.