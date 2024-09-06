Компания MSI представила новое поколение ноутбуков и игровых портативных компьютеров с искусственным интеллектом на базе процессоров Intel Core Ultra 200V Lunar Lake.

На берлинской выставке IFA 2024 компания MSI представила новые ноутбуки и портативные компьютеры нового поколения, основанные на процессорах Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake".

Новая линейка Venture включает ноутбуки для бизнеса с OLED-панелями, USB-C интерфейсом и улучшенным временем автономной работы.

Одним из главных анонсов MSI был портативный компьютер Claw 8 AI+, работающий на базе Windows 11 и оснащенный процессором Core Ultra серии 2. Ожидается, что он будет доступен в начале 2025 года.

Используя процессоры AMD Ryzen AI 300 и Intel Lunar Lake, ноутбуки MSI могут предоставить до 120 TOPS производительности искусственного интеллекта.



Кроме того, компания представила новую линейку ноутбуков Venture, предназначенных для бизнеса и продуктивной работы. Они имеют OLED-панели с 100% цветовым пространством DCI-P3 и USB-C интерфейсом для быстрой зарядки.

Эти ноутбуки также оснащены решением AI и движком AI Engine, которые позволяют использовать искусственный интеллект для настройки освещения, аудио и визуального оформления.

MSI также представила новые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen AI 300, которые предназначены для игр и продуктивной работы. Эти ноутбуки имеют мощное аппаратное обеспечение, включая видеокарты NVIDIA серии RTX 40.

Они имеют легкий и тонкий корпус из магниево-алюминиевого сплава, обеспечивая максимальную мобильность и стильный внешний вид.